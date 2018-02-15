МККК доставил в Донецк 326 тонн продуктов и средств гигиены

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд в Донецк в среду проследовало 20 автомобилей с более чем 326 тоннами продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тоннами песка и сульфата алюминия от Миссии Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в целом в течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,7 тысяч человек и 4,2 тысяч транспортных средств.

Пограничники задержали на КПВВ "Новотроицкое" гражданку Украины, находившейся в розыске по статье о производстве и перевозке наркотиков без цели сбыта, она передана сотрудникам Нацполиции. Кроме того, в КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" пограничники зафиксировали 3 случая предложения денежных средств на общую сумму 400 грн за беспрепятственное пересечение линии разграничения, о чем известили полицию.