Два новых командования НАТО пойдут на пользу усиленному передовому присутствию альянса в Прибалтике

Новая структура военного командования НАТО, принятая в среду министрами обороны альянса, позволит в случае необходимости эффективно усиливать военное присутствие в странах Балтии, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Оба (новых - ИФ) командования являются очень актуальными для усиленного передового присутствия (НАТО - ИФ) в странах Балтии. В случае необходимости мы будем иметь возможность осуществлять его усиление и делать это достаточно эффективно", - сказал он в среду на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Й.Стольберг пояснил, что процесс адаптации органов военного управления НАТО, в результате которого создаются новые командования объединенных сил для Атлантики и по тыловому обеспечению и военной мобильности, как раз направлен на усиление возможностей эффективной переброски сил через Атлантический океан и внутри Европы.

По его словам, это поможет усиленному передовому присутствию в том смысле, что НАТО улучшает возможность обеспечивать подкрепление своим контингентам.