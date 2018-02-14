Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева

Свидетель в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича - экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев – на заседании Оболонского районного суда Киева дал ложные показания относительно сына В.Януковича Александра, его адвокаты намерены подать в суд на И.Пономарева.

"14 февраля 2018 года в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева свидетель экс-депутат Государственной Думы РФ И.Пономарев дал под присягой ложные показания. Среди прочего, откровенной ложью является заявление И.Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством Российской Федерации о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил $1 млрд в качестве подкупа взамен за отказ президента Украины В.Януковича подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС", - написал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир на странице в Фейсбуке.

Он выразил предположение, что такие показания свидетель И.Пономарев дал "по заданию Генеральной прокуратуры Украины в качестве "платы" за возможность пребывания и благоприятствования со стороны власти в ведении бизнеса в Украине".

"С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И.Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", - сообщил о планах Ю.Кирасир.

Ранее в среду во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента В.Януковича экс-депутат Госдумы РФ И.Пономарев сказал, что главным переговорщиком при достижении договоренностей о предоставлении Российской Федерацией Украине заимствований в размере $3 млрд в декабре 2013 года был Александр Янукович.

"К сентябрю 2013 года была выработана "нестандартная" схема оказания Украине финансовой помощи, связанная с государственными облигациями Украины. Россия обязалась купить определенное количество государственных облигаций Украины, первый транш был запланирован на 3 млрд долларов, а в общей сложности объем финансирования должен был составить 15 млрд долларов", - указал он.

Экс-депутат Госдумы утверждал, что представителям украинской элиты было предложено на вторичном рынке произвести скупку этих облигаций, чтобы "после объявления покупки Россией облигацией они подлетели в цене, и у этих людей образовалась бы личная прибыль".

"Это классическая инсайдерская сделка. Ее суть заключалась в том, чтобы не напрямую передавать деньги, а дать возможность определенным лицам, в данном случае сыну тогдашнего президента Александру Януковичу обогатиться с помощью операций на фондовом рынке. В России в этом участвовал минимум один крупный инвестиционный фонд - Franklin Templeton. Также был проведен еще ряд аналогичных сделок, когда эти облигации покупались с дисконтом, и которые потом росли в цене", - рассказал он.

Отвечая на вопрос прокурора о том, подтверждает ли он озвученную им во время допроса на досудебном следствии информацию о том, что А.Янукович получил за эту сделку 1 млрд долларов, И.Пономарев сказал: "Я подтверждаю, что это подкуп напрямую".