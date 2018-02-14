Попытку поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" совершили праворадикалы одной из стран ЕС
Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, ссылаясь на данные правоохранителей, что попытку поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде в ночь на 4 февраля осуществили двое иностранцев-праворадикалов из страны Евросоюза, но не из Венгрии.
"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. …это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", - рассказал Г.Москаль на встрече с руководством Генконсульства Венгрии и "Общества венгерской культуры Закарпатья", сообщает официальный сайт главы ОГА.
По словам Г.Москаля, сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали этих молодых людей через камеры видеонаблюдения, установили, с помощью каких мобильных телефонов они координировали свои действия, в каком хостеле проживали, на какой автозаправочной станции покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной, известны также их фамилии, адреса и паспортные данные.
"Установлено, что двое иностранцев приехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса Общества. Сначала - после часа ночи (при этом один из них снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета)", - рассказал о происшествии глава ОГА.
Затем, по его словам, после 4 часов ночи они осуществили еще одну попытку поджога, а утром выехали из Украины через тот же пункт пропуска "Ужгород".
"Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены", - подытожил Г.Москаль.
При этом он подчеркнул, что расшатать ситуацию на межэтнической почве на Закарпатье пыталась третья сторона, которая действует в интересах России. "Ответственно заявляю, что эти попытки не влияют на дружественные отношения украинцев и венгров, а также представителей других национальностей, проживающих на Закарпатье", - заверил глава обладминистрации.
Как сообщалось, в ночь на 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Закарпатского союза венгров (речь идет об "Обществе венгерской культуры Закарпатья"). В результате инцидента никто не пострадал, в окне разбилось одно из двойных стекол и слегка обгорела рама.
В МИД Венгрии осудили это нападение и заявили о необходимости введения наблюдательной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область.