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19:10 14.02.2018

Соломенский суд в среду вечером начнет избирать меру пресечения городскому голове Одессы

Соломенский суд в среду вечером начнет избирать меру пресечения городскому голове Одессы

Соломенский районный суд Киева в среду вечером начнет рассмотрение ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании меры пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"14 февраля в 19.00 следственный судья Соломенского районного суда города рассмотрит ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об избрании меры пресечения городскому голове Одессы, который был задержан сегодня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Судебное заседание состоится по адресу: Вознесенский спуск, 10-б", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Одесский горсовет выкупил административный корпус бывшего завода "Краян" за 185 млн грн. В здание после ремонта планировалось переместить все структурные подразделения мэрии, которые в настоящее время расположены в разных частях Одессы. Это, по мнению мэрии, позволит сэкономить не менее 15 млн грн в год на оплате коммунальных услуг, а также высвободит около 20 тыс. кв. м помещений в центре города, которые могут быть проданы или переданы в аренду.

Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ 12 января 2018 года уведомила о подозрении депутата Одесского облсовета и его сообщника за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов субъекта хоздеятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского облсовета) в сумме 185 млн грн и избежание конфискации арестованных средств.

В свою очередь, в НАБУ уточнили, что взятка сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета Одессы. "Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам… Напоминаем, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн", - говорилось в сообщении Бюро.

Детективы НАБУ и прокуроры САП 13 февраля уведомили о подозрении четырех чиновников мэрии Одессы: действующего мэра Г.Труханова, вице-мэра Павла Вугельмана, председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директору департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектра в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба бюджету Одессы через покупку здания ГП "Завод "Краян".

Детективы НАБУ и прокуроры САП 14 февраля задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и П.Вугельмана. Со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Прокуратура будет просить суд определить меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в сумме 50 млн грн для Г.Труханова, 30 млн грн – для его заместителя П.Вугельмана, по 10 млн грн - каждому из других участников схемы, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

Он уточнил, что подозрения вручены восьми лицам, "из них пятеро – служебные должностные лица Одесского городского совета, двое - руководители и основатели предприятий, которые, по мнению следствия, участвовали в схеме, и человек, который делал оценку указанных помещений". Руководитель САП уточнил, что шесть человек задержаны, еще двоих ищут.

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