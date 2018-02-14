На Донбассе растет количество обстрелов со стороны боевиков, из РФ им продолжает поступать вооружение

Невзирая на договоренности о "Рождественском перемирии", украинская сторона констатирует рост количества обстрелов на востоке Украины, в т.ч. с применением минометов, танков, артиллерии, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью прекращения ведения огня", - написала Д.Олифер на своей странице соцсети Facebook в среду по итогам заседания ТКГ в Минске.

Кроме того, она отметила, что через неконтролируемый участок украинско-российской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов. "НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке. Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украине часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования", - написала пресс-секретарь Л.Кучмы.

Также украинская сторона отметила необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включительно с неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы, а также настаивает на выполнении меморандума от 19 сентября 2014 года, предусматривающего контроль Украины над г.Дебальцево, демилитаризации ряда населенных пунктов, создания безопасностных зон вдоль неконтролируемого участка госграницы.

В очередной раз украинская сторона и на уровне подгрупп, и в ТКГ озвучила требование открытия КПВВ "Золотое", а также требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. "Необходимо починить 17 объектов, однако пока что ни один из приборов не починен из-за отсутствия режима тишины", - написала Д.Олифер.