События

18:52 14.02.2018

На Донбассе растет количество обстрелов со стороны боевиков, из РФ им продолжает поступать вооружение

На Донбассе растет количество обстрелов со стороны боевиков, из РФ им продолжает поступать вооружение

 Невзирая на договоренности о "Рождественском перемирии", украинская сторона констатирует рост количества обстрелов на востоке Украины, в т.ч. с применением минометов, танков, артиллерии, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью прекращения ведения огня", - написала Д.Олифер на своей странице соцсети Facebook в среду по итогам заседания ТКГ в Минске.

Кроме того, она отметила, что через неконтролируемый участок украинско-российской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов. "НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке. Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украине часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования", - написала пресс-секретарь Л.Кучмы.

Также украинская сторона отметила необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включительно с неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы, а также настаивает на выполнении меморандума от 19 сентября 2014 года, предусматривающего контроль Украины над г.Дебальцево, демилитаризации ряда населенных пунктов, создания безопасностных зон вдоль неконтролируемого участка госграницы.

В очередной раз украинская сторона и на уровне подгрупп, и в ТКГ озвучила требование открытия КПВВ "Золотое", а также требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. "Необходимо починить 17 объектов, однако пока что ни один из приборов не починен из-за отсутствия режима тишины", - написала Д.Олифер.

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