РФ пока не поддерживает идею трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду в Минске призвала Россию пересмотреть свою позицию по созданию трёхстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе.

Как сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук, речь идет о поиске пропавших без вести при участии Украины, РФ, Международного комитета Красного Креста с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Пока РФ отказывается принимать участие в этой работе", - написала Д.Олифер.