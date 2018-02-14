События

18:51 14.02.2018

РФ пока не поддерживает идею трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе

РФ пока не поддерживает идею трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду в Минске призвала Россию пересмотреть свою позицию по созданию трёхстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе.

Как сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук, речь идет о поиске пропавших без вести при участии Украины, РФ, Международного комитета Красного Креста с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Пока РФ отказывается принимать участие в этой работе", - написала Д.Олифер.

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