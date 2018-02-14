Трое украинских военных ранены в зоне АТО в среду

Трое украинских военнослужащих ранены вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в среду по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 5 вражеских прицельных обстрелов укреплений украинской армии… Вследствие враждебных обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

По данным штаба АТО, на луганском направлении боевики применили 120-мм минометы вблизи с.Троицкое Попаснянского района и выпустил в этом районе четыре мины, а возле пос.Травневое Бахмутского района Донецкой области - гранатометы и стрелковое оружие.

"На донецком направлении боевики из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины возле Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Возле Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП", - говорится в сводке.