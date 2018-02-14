Станция киевского метро "Майдан Независимости" не будет работать с утра в четверг

В четверг, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий при участии руководства государства станция киевского метрополитена "Майдан Независимости" не будет работать с начала работы и до окончания мероприятий, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Пересадка и станция метро "Крещатик" будут функционировать в обычном режиме. Об открытии станции "Майдан независимости" после мероприятий будет поставлено в известность дополнительно. В КП "Киевский метрополитен" просят прощение за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Станция метрополитена "Майдан независимости" находится под одноименной центральной площадью украинской столицы на Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии киевского метрополитена. Является пересадочной на станцию "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метро. Пассажиропоток в 2017 году составлял 31,9 тыс человек в сутки.