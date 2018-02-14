События

17:49 14.02.2018

Станция киевского метро "Майдан Независимости" не будет работать с утра в четверг

Станция киевского метро "Майдан Независимости" не будет работать с утра в четверг

В четверг, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий при участии руководства государства станция киевского метрополитена "Майдан Независимости" не будет работать с начала работы и до окончания мероприятий, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Пересадка и станция метро "Крещатик" будут функционировать в обычном режиме. Об открытии станции "Майдан независимости" после мероприятий будет поставлено в известность дополнительно. В КП "Киевский метрополитен" просят прощение за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Станция метрополитена "Майдан независимости" находится под одноименной центральной площадью украинской столицы на Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии киевского метрополитена. Является пересадочной на станцию "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метро. Пассажиропоток в 2017 году составлял 31,9 тыс человек в сутки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин на заседании в среду намерен утвердить отчет о результатах выполнения программы деятельности правительства в 2017

Киевский метрополитен анонсировал капремонт станции метро "Святошин" в феврале

Четверо граждан Грузии подозреваются в серии вооруженных разбойных нападений

В центре Киева парень открыл стрельбу и ранил мужчину

В Киеве 18-20 февраля почтят память героев Небесной Сотни

В Киеве полицейские задержали мужчину, вероятно причастного к убийству

Финансирование социально незащищенных киевлян в 2018 составит 1,75 млрд грн

Приоритетным в бюджете Киева на 2018 будет медицина, образование и инфраструктура

Киевлянин способствовал незаконной легализации в Украине пятерых граждан РФ, находившихся в розыске

Киберполиция в Киеве разоблачила мужчину на сбыте данных финансовой компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Электронная петиция о присвоении школе имени подростка Дидыка, погибшего в теракте возле Дворца спорта в Харькове, направлена на рассмотрение властей Харькова

Задержан подозреваемый в стрельбе в американской школе

Глава Минфина США снова заявил о скором расширении санкций против РФ

Суд над Трухановым состоится утром 15 февраля

Власти Ирана заморозили счета на $5,3 млрд в ходе борьбы с валютными спекулянтами

В школе американского штата Флорида неизвестный открыл стрельбу

Два новых командования НАТО пойдут на пользу усиленному передовому присутствию альянса в Прибалтике

В Тернополе в результате пожара пострадала работница архива

Лутковская надеется на скорейшее освобождение украинцев, удерживаемых в ОРДЛО

Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА