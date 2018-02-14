События

10:30 14.02.2018

Супруг королевы Дании ушел из жизни в возрасте 83 лет

Супруг королевы Дании Маргрете II принц-консорт Хенрик скончался в ночь на среду на 84-м году жизни, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, принц скончался во сне в окружении королевы и двух своих сыновей.

В январе супруг королевы Дании был госпитализирован в связи с обнаружением у него рака легких. Накануне его выписали из больницы, чтобы, как сообщили в датском королевском дворце, он смог провести последние дни дома.

Летом прошлого года принц Хенрик публично выразил недовольство неравным статусом со своей супругой - королевой Маргрете II. Тогда принц-консорт также заявил, что не хочет, чтобы после смерти его похоронили рядом с ней.

В 2005 году Маргрете II даровала своему супругу титул принца-консорта (это звание выше звания принца, но ниже короля-консорта), что не устроило его.

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