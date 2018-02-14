Следователи НАБУ вручили Труханову подозрение в совершении преступления

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили вернувшемуся в страну из заграницы мэру Одессы Геннадию Труханову подозрение в совершении преступления, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Сегодня действительно в отношении данного гражданина пограничники исполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора, после чего прибыли следователи НАБУ, которые вручили ему подозрение. Это собственно все, что я могу сообщить ему на данный момент", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" в среду утром.

При этом каких-либо подробностей он не сообщил. "Это собственно все, что я могу сообщить ему на данный момент", - сказал представитель ведомства.