Миллионы китайцев направляются отдыхать за границу и по стране в честь китайского Нового года

Все больше китайцев направляются на отдых в связи с наступлением традиционного китайского праздника Весны (китайского Нового года по лунному календарю), воспользовавшись наземным и воздушным транспортом, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, китайцы обычно совершают поездки домой либо направляются в отпуск за две недели до этого праздника.

Так, по данным китайского туристического агентства, в этом году 6,5 млн китайцев намерены отдыхать за границей, отмечая праздник. Помимо этого, 98,8 млн китайских граждан уже воспользовались железнодорожным транспортом в течение первых 12 дней февраля.

В частности, как отмечают китайские государственные СМИ, более 1,1 млн китайцев, как ожидается, пересекут железнодорожные станции в Пекине в среду и четверг.

При этом число китайцев, отправляющихся отдыхать в этот праздник, увеличилось за последние годы, что показывает рост количества обеспеченных граждан среди среднего класса в Китае, отмечает АП.

Традиционный китайский Новый год является одним из самых больших и любимых народных праздников, которые отмечаются в Китае. В этом году он будет отмечаться в пятницу, 16 февраля.