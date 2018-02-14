Мэр Одессы в Праге обсуждал вопросы модернизации горэлектротранспорта

Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе рабочего визита в Чехию посетил два транспортных предприятия: Kvazar Plus s.r.o и Opravna tramvai, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

"В ходе встречи стороны обсудили вопрос организации совместного производства в Одессе. Кроме того, чешские коллеги выразили готовность принять на обучение специалистов КП "Одесгорэлектротранс", а также сотрудничать в вопросе развития системы муниципального транспорта", - отметили в горсовете.

С предприятием Kvazar Plus s.r.o Одесса сотрудничает в вопросе модернизации трамвайных и троллейбусных систем, а также при покупке новых кузовов трамвайных вагонов и систем управления. Opravna tramvai" - это трамвайные мастерские.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины во вторник вручило уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины мэру Одессы Геннадию Труханову. Кроме того, уведомления о подозрении были объявлены вице-мэру Павлу Вугельману, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василию Шкрябаю, и директору департамента коммунальной собственности горсовета Алексею Спектру.

В пресс-службе НАБУ отметили, что данное процессуальное действие было совершено в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы, поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено.

Кроме того, по данным источника агентства в правоохранительных органах еще одно подозрение было вручено и.о. мэра Одессы – вице-мэру Анатолию Орловскому. Однако подтвердить эту информацию официально или в других источниках не удалось.

В понедельник, пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что Г.Труханов отправился в рабочую командировку в Чехию.

Позднее "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел и Министерство промышленности и торговли Чехии сообщило, что в этой стране не знают о визите одесского градоначальника.

Как сообщалось, Г.Труханов ушел в отпуск 27 декабря 2017 года на 22 календарных дня – до 18 января 2018 года. С тех пор в Одессе он не появлялся.

И.о. мэра был назначен первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский, который несколько раз продлевал отпуск Г.Труханова, предоставив ему, в т. ч., возможность отпуска "за свой счет".