Адвокат Трампа признался, что заплатил $130 тыс. порноактрисе, заявлявшей об интимных связях с президентом

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что заплатил $130 тыс. из личных средств порноактрисе Стеффани Клиффорд, утверждавшей, что у нее были интимные отношения с Д.Трампом, сообщает в среду газета "Нью-Йорк таймс".

Адвокат отметил, что не получал компенсацию за платеж ни от компании Trump Organization, ни от предвыборного штаба Д.Трампа. Платеж был произведен в 2016 году.

"Ни Trump Organization, ни предвыборный штаб Трампа не являлись участниками платежа для мисс Клиффорд, и никто из них не возмещал мне средства за платеж, ни напрямую, ни косвенно", - сказал М.Коэн.

Он подчеркнул, что данные выплаты были законными, но не уточнил, зачем он переводил актрисе деньги, и было ли известно об этом Д.Трампу.

Ранее М.Коэн заявлял, что Д.Трамп отрицает связи с С.Клиффорд, заявлявшей, что их роман случился вскоре после того, как супруга Д.Трампа Мелания родила сына.

Таким образом, М.Коэн впервые признал свою причастность к платежу в $130 тыс., о котором в январе сообщала газета "Уолл Стрит джорнэл". Издание со ссылкой на источники писало, что М.Коэн "организовал" платеж С.Клиффорд в рамках соглашения, которое запрещало порноактрисе публично обсуждать предполагаемую интимную связь с Д.Трампом.

В январе некоммерческая организация Common Cause подала жалобу в федеральную избирательную комиссию США и в Минюст, утверждая, что платеж, полученный С.Клиффорд, являлся нарушением правил финансирования избирательной кампании.

С.Клиффорд впервые заявила об интимной связи с Д.Трампом в 2011 году. Интервью на эту тему было опубликовано на сайте журнала "Интач" в январе 2018 года. Порноактриса рассказала, что в 2006 году у нее было свидание с Д.Трампом в гостиничном номере. По ее словам, они вступили в интимную связь. Согласно опубликованному интервью, она также заявила, что потом общалась с Д.Трампом еще несколько лет. В то же время, сама актриса теперь отрицает факт связи с Д.Трампом.

Д.Трамп состоит в браке с М.Трамп с 2005 года.