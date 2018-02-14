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09:21 14.02.2018

Международная организация по миграции сообщила о сокращении потока мигрантов в Европу через Средиземное море

Международная организация по миграции сообщила о сокращении потока мигрантов в Европу через Средиземное море

Поток мигрантов в Европу через Средиземное море в 2018 году сократился, однако число смертельных случаев увеличилось, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

По данным организации, в первые недели 2018 года в Европу по Средиземному морю прибыли 8 тыс. 154 мигрантов и беженцев. В прошлом году за такой же период до Европы добрались 12 тыс. 358 человек.

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что поток мигрантов значительно сократился, число смертельных случаев увеличилось. Так, с 1 января по 11 февраля 2018 года в Средиземном море погиб 401 человек, а в тот же период 2017 года - 261 человек.

Всего в мире в этом году погибли 589 мигрантов и беженцев, десятки числятся пропавшими без вести, приводит данные МОМ.

Согласно информации организации, больше всего мигрантов прибывает в Италию: с начала 2018 года там высадились уже 4 тыс. 731 человек. Кроме того, значительное число беженцев добирается до Греции и Испании.

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