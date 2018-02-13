События

21:06 13.02.2018

СБУ и полиция обезвредили хакерскую группировку, намеревавшуюся похитить средства клиентов банков

СБУ и полиция обезвредили хакерскую группировку, намеревавшуюся похитить средства клиентов банков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией выявили в Запорожье хакерскую группировку, участники которой планировали похищать деньги со счетов клиентов банковских учреждений, в частности государственных.

"Правоохранители установили, что трое местных жителей собираются осуществить несанкционированное вмешательство в информационные банковские сети для получения доступа к персональным данным клиентов финансовых учреждений. Злоумышленники с использованием специализированного вредоносного программного обеспечения планировали "сломать" системы дистанционного банковского обслуживания. Через заражение информационных сетей банков хакеры рассчитывали получить несанкционированный доступ к личным данным клиентов и снять деньги со счетов", - сообщает пресс-центр СБ Украины во вторник.

Правоохранители зафиксировали попытки хакерской атаки на банковские сети и оперативно установили злоумышленников. Во время проведения обысков по месту жительства участников группировки сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации, международные банковские карты, документацию, подтверждающие намерения осуществить сделку.

Компьютерное оборудование направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.361 Уголовного кодекса Украины (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей - ИФ). Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

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