События

20:02 13.02.2018

В Харьковской области 4 человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом

В Харьковской области 4 человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом

В г.Змиев Харьковской области двое взрослых (мужчина 1980 года рождения и женщина 1985 года рождения) и двое детей (2009 и 2015 года рождения ) были обнаружены мертвыми в доме по ул.Левковская, 26.

Как сообщает во вторник пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение об этом поступило на номер 101 во вторник в 15:20 от дежурного Нацполиции.

"Пожара не было. По предварительным данным причиной трагедии стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области, оперативная группа ГУ Нацполиции и следственная группа прокуратуры.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области агентству "Интерфакс-Украина" пообещали прокомментировать происшествие после окончания работы следственно-оперативной группы.

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