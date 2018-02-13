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19:24 13.02.2018

Суд продлил арест двум подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Голосеевский районный суд г.Киева продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога двум подозреваемым в убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, такое решение было принято по ходатайству столичной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что 36-летнему жителю г.Павлоград Днепропетровской области (который выполнял роль водителя), а также его сообщнику - 39-летнему уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Д.Вороненкова, сообщено о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

В октябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о двух фигурантах дела, находящихся под стражей. Так, по его словам, речь идет об Александре Лосе и Ярославе Тарасенко, они арестованы и находятся в СИЗО; еще двое в розыске - Ярослав Левенец и Юрий Василенко, который является руководителем преступной группы.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что заказчиком убийства Д.Вороненкова был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой – вдовы Д.Вороненкова.

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