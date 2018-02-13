Набсовет "Укроборонпрома" завершает подбор кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна

Наблюдательный совет (НС) госконцерна "Укроборонпром" в связи с отставкой возглавлявшего госконцерн с июля 2014 года Романа Романова, готовит для главы государства кадровые предложения по назначению нового генерального директора госконцерна, сообщает во вторник пресс-служба "Укроборонпрома".

"В связи с тем, что заявление от Р.Романова об увольнении было подано еще в конце прошлого года, и вчера президент Украины подписал указ, наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" завершает подбор кандидатур для назначения президентом Украины нового генерального директора", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, глава НС "Укроборонпрома" Михаил Згуровский поблагодарил Р.Романова за вклад в позитивные трансформации оборонной промышленности Украины в тяжелые военные годы, включая обеспечение ритмичной работы оборонных заводов, выполнение гособоронзаказа, продвижение отраслевой программы импортозамещения и целевых оборонных программ по созданию новых видов вооружений.

"Без сомнения, Р.Романов получит приглашение на работу от ряда отечественных и зарубежных компаний", - заметил М.Згуровский, уточнив: продолжение реформы отрасли и обеспечение дальнейшего роста концерна на основе принципов открытости, эффективности и инновационности остается общей задачей команды "Укроборонпрома".

По информации источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, во вторник в Киеве прошло заседание НС "Укроборонпрома", и кадровый вопрос стал одним из вопросов повестки заседания. Источник счел некорректным озвучивать возможные кандидатуры преемника Р.Романова, напомнив, что оборонный сектор, и ОПК в частности, находятся в подчинении президентской вертикали, и данное кадровое решение является компетенцией главы государства.

При этом он предположил: "Учитывая значимость стоящих перед новым руководителем задач по эффективному продвижению начатой реформы оборонной промышленности, масштабного перевооружения ВСУ и развития системы ВТС, можно ожидать, что новый гендиректор будет выходец из корпоративной оборонной среды".

Как сообщалось, в понедельник президент Петр Порошенко своим указом N26/2018 освободил Р.Романова от должности гендиректора "Укроборонпрома" в связи с поданным им прошением об отставке. В своем официальном заявлении он напомнил, что пришел в "Укроборонпром" в 2014 году из бизнеса и отдал служению страны и оборонной отрасли 3,5 года.

Ранее, в декабре 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение Р.Романова за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод". Глава "Укроборонпрома" отказался погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным. В январе Кабинет министров на своем заседании предложил президенту уволить Р.Романова и внести новую кандидатуру в обновленный состав Набсовета госконцерна.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно уставу госконцерна, его высшим органом управления является набсовет в составе пяти членов с полномочиями сроком на пять лет, трое из которых назначаются президентом, двое – уполномоченным органом управления (Министерство экономического развития и торговли - ИФ).

На сегодняшний день в состав НС "Укроборонпрома", входят: введенный в состав Набсовета указом президента в январе ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", глава НС М.Згуровский, экс-Главнокомандующий ВВС ВСУ Ярослав Скалько, глава Госслужбы Финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, а также введенный в НС правительством в январе зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009) Энтони Тетер (Anthony Tether). На данный момент в составе НС остается свободной еще одна вакансия по квоте правительства.

По оценкам главы НС "Укроборонпрома" М.Згуровского, усиление взаимодействия между оборонным производством и наукой с ориентиром на DARPA рассматривается одним из ключевых направлений реформы оборонной промышленности Украины и госконцерна "Укроборонпром".