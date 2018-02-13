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18:11 13.02.2018

Боевики вновь применяют крупнокалиберные минометы на Донбассе

Боевики вновь применяют крупнокалиберные минометы на Донбассе

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в течение ночи и дня вторника снова не наблюдалось полного прекращения огня, поскольку боевики продолжают нарушать Минские договоренности, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"В целом с начала сегодняшних суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук".

На Луганском направлении боевики из минометов калибра 120-мм вели огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое. У н.п.Новозвановка боевики совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

"На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска", - говорится в сводке.

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