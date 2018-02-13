Глава американской разведки заявил сенаторам, что Россия продолжит вмешиваться во внутреннюю политику и выборы в США

Глава Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия в будущем будет вмешиваться во внутриполитические и социальные вопросы, а также в выборные процессы в Соединенных Штатах.

"Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, и другие методы, чтобы оказывать влияние и пытаться проводить свои операции для того, чтобы расшатывать социальные и политические структуры в США", - заявил глава Национальной разведки, выступая во вторник перед Комитетом по разведке Сената США.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои прошлые попытки успешными и видит в выборах в 2018 года (промежуточные выборы в США - ИФ) потенциальную цель для своих операций по вмешательству", - добавил Д.Коутс.

Представители Вашингтона за последний год неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела США посредством пропаганды, соцсетей и СМИ. Спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование относительно возможного вмешательства России в выборы США в 2017 году и возможных связей президента США Дональда Трампа с Москвой.