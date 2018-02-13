События

17:46 13.02.2018

Четверо граждан Грузии подозреваются в серии вооруженных разбойных нападений

Прокуратура Киева объявила о подозрении в совершении преступлений в составе вооруженной банды четверым гражданам Грузии, которые в 2017 году в столице Украины совершали разбойные нападения на граждан, перевозивших значительные суммы средств, и таким путем завладели деньгами потерпевших на общую сумму более 8 млн грн.

"В ходе проведенного комплекса негласных следственных (розыскных) мероприятий правоохранителями задокументирована тщательная подготовка преступников, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, балаклавы, средства связи - радиостанции, элитные транспортные средства и автомобильные номерные знаки отечественной и иностранной регистрации, которые использовались последними для прикрытия преступной деятельности", - сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В настоящее время организатор и трое членов банды находятся под стражей. Также правоохранители проверяют причастность преступной группировки к совершению аналогичных преступлений в других регионах.

"Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в информации.

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