Вследствие непогоды без электричества осталось почти 23 тыс. жителей юга Донетчины

Вследствие непогоды на юге Донецкой области 22 тыс. 950 абонентов остались без электричества, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Налипание влаги на проводах электросети привело к порыву и как следствие - отключению 17 тыс. 840 абонентов в Мариуполе, 2 тыс. 385 в 10 поселках Мангушского района, 2 тыс. - в Талаковке и 725 в Чермалыке", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

П.Жебривский также отметил, что к концу дня все будет отремонтировано.

"Как доложил мой заместитель Виктор Ремський, который занимается вопросами координации действий всех служб по ликвидации последствий этого события, сейчас по всем направлениям работают аварийно-восстановительные бригады. Обещают к концу дня вернуть электричество во все пока обесточенные дома", написал он.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий по состоянию на 7:00 вторника обесточены 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"С 12 на 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 10 населенных пунктов в 2 областях (Донецкая - 9, Луганская - 1)", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.