События

08:47 13.02.2018

Вследствие непогоды без электричества осталось почти 23 тыс. жителей юга Донетчины

Вследствие непогоды без электричества осталось почти 23 тыс. жителей юга Донетчины

Вследствие непогоды на юге Донецкой области 22 тыс. 950 абонентов остались без электричества, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Налипание влаги на проводах электросети привело к порыву и как следствие - отключению 17 тыс. 840 абонентов в Мариуполе, 2 тыс. 385 в 10 поселках Мангушского района, 2 тыс. - в Талаковке и 725 в Чермалыке", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

П.Жебривский также отметил, что к концу дня все будет отремонтировано.

"Как доложил мой заместитель Виктор Ремський, который занимается вопросами координации действий всех служб по ликвидации последствий этого события, сейчас по всем направлениям работают аварийно-восстановительные бригады. Обещают к концу дня вернуть электричество во все пока обесточенные дома", написал он.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий по состоянию на 7:00 вторника обесточены 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"С 12 на 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 10 населенных пунктов в 2 областях (Донецкая - 9, Луганская - 1)", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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