События

08:21 13.02.2018

Порошок из конверта, открытого женой сына Трампа, не был опасным

        Белый порошок, содержащийся в конверте, который получила и открыла жена сына американского президента Дональда Трампа-младшего, оказался неопасным, сообщает телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

      Супруга старшего сына американского лидера Ванесса Трамп была госпитализирована в понедельник после того, как открыла конверт, в котором находился белый порошок. Госпитализация стала мерой предосторожности.

      Письмо было адресовано Д.Трампу-младшему.

      Сотрудники полиции и Секретная служба США приступили к расследованию случившегося.

      Инцидент произошел примерно в 10:00 утра по местному времени. Конверт был доставлен домой к сыну Д.Трампа и его семьи.

      Старший сын президента США в браке с В.Трамп с 2005 года. У пары пятеро детей.

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