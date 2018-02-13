Порошок из конверта, открытого женой сына Трампа, не был опасным

Белый порошок, содержащийся в конверте, который получила и открыла жена сына американского президента Дональда Трампа-младшего, оказался неопасным, сообщает телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Супруга старшего сына американского лидера Ванесса Трамп была госпитализирована в понедельник после того, как открыла конверт, в котором находился белый порошок. Госпитализация стала мерой предосторожности.

Письмо было адресовано Д.Трампу-младшему.

Сотрудники полиции и Секретная служба США приступили к расследованию случившегося.

Инцидент произошел примерно в 10:00 утра по местному времени. Конверт был доставлен домой к сыну Д.Трампа и его семьи.

Старший сын президента США в браке с В.Трамп с 2005 года. У пары пятеро детей.