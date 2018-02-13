В Украине в результате непогоды обесточены 10 населенных пунктов

В Украине в результате осложнения погодных условий по состоянию на 7:00 вторника обесточены 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"С 12 на 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 10 населенных пунктов в 2 областях (Донецкая - 9, Луганская - 1)", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.