События

08:03 13.02.2018

В Украине в результате непогоды обесточены 10 населенных пунктов

В Украине в результате непогоды обесточены 10 населенных пунктов

        В Украине в результате осложнения погодных условий по состоянию на 7:00 вторника обесточены 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

      "С 12 на 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 10 населенных пунктов в 2 областях (Донецкая - 9, Луганская - 1)", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

      К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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