В знак памяти о Голодоморе Украина будет оказывать помощь голодающим странам Африки и Азии

На 10-ом заседании Общественном совете по вопросам сотрудничества с религиозными организациями было принято решение продолжать принимать меры в знак памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Общественный совет по вопросам сотрудничества с религиозными организациями будет способствовать памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг., освобождению украинских политических заключенных и поддерживать развитие военного капелланства", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Совет поддержал инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ Богдана Дзюраха провести акцию по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивания фактов массового уничтожения голодом, Украина чтит память жертв Голодомора, оказывая помощь населению других стран, страдающих от голода", сказано в сообщении.

Также члены совета примут дальнейшие меры, которые бы способствовали освобождению граждан Украины, незаконно удерживаемых российскими властями в РФ и в АР Крым, а также доведение до международного сообщества фактов преследований верующих на временно неподконтрольных украинской власти отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того МИД выразил поддержку представленному в. Любомиром Яворским (УГКЦ) проекта по развитию военного капелланства в Украине и готовность способствовать законодательному нормированию капелланского служения.