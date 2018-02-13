Один украинский военный погиб, еще двое ранены в зоне АТО

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников были ранены", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики несколько раз, в течение суток вели огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной они применили минометы калибра 82-мм. С гранатометов различных видов НВФ обстреливали украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцевого. Возле Новгородского было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении боевики применили 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному. По украинским позициям возле Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включая крупнокалиберные пулеметы.