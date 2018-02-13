События

05:14 13.02.2018

На Волыни во время получения взятки в $3 тыс. задержан сотрудник СБУ

На Волыни во время получения взятки в $3 тыс. задержан сотрудник СБУ

        Военной прокуратурой в Волынской области задержан работник Службы безопасности Украины во время получения взятки за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

      Военной прокуратурой Луцкого гарнизона совместно со следователями Луцкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Волынской области и оперативными работниками внутренней безопасности Службы безопасности Украины задокументирован факт вымогательства и получения оперуполномоченным одного из департаментов Службы безопасности Украины неправомерной выгоды.

      В информации уточняется, что правоохранитель, по предварительному сговору с тремя гражданами, получил взятку в размере $3 тыс. от представителя одного из частных обществ по не созданию искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности указанного общества.

      Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия, правонарушители задержаны.

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