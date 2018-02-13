Лидер КНДР приказал поддерживать и развивать наметившееся улучшение отношений между Севером и Югом Кореи

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал прилагать дальнейшее усилия к развитию наметившегося улучшения отношений с Южной Кореей, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Важно продолжить добиваться положительных результатов в области дальнейшего оживления климата примирения и диалога, сформированного мощным стремлением и общей волей Севера и Юга зимними Олимпийскими играми, ставшими импульсом", - цитирует ЦТАК заявление лидера на встрече с делегацией КНДР, посетившей открытие Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

В состав делегации входили председатель президиума Верховного народного собрания КНДР (официальный глава государства) Ким Ен Нам и Ким Е Чжон - младшая сестра Ким Чен Ына.

Ким Е Чжон доложила лидеру о результатах пребывания делегации в Южной Корее и ее встречах с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, а также "кратких пересечениях" с вице-президентом США Майком Пенсом, который также присутствовал на церемонии открытия Олимпиады.

Перед посещением Южной Кореи КНДР и США заявляли об отсутствии намерений и нежелании прямых контактов между делегациями.

"Выслушав доклад, Ким Чен Ын выразил удовлетворение и заявил, что глубоко впечатлен приемом, который был оказан делегации КНДР южнокорейской стороной, которая выделила визит как приоритетный, и поблагодарил за это", - сообщает ЦТАК.

Как отмечает агентство, Ким Чен Ын также "определил четкие детальные направления в области улучшения отношений между Севером и Югом и дал важные распоряжения, касающиеся практических мер в различных областях".

Ранее сообщалось, что в ходе пребывания в Южной Корее Ким Е Чжон передала Мун Чжэ Ину приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею с визитом.

Министерство Южной Кореи по делам национального объединения в минувший понедельник заявило, что планирует ряд конкретных мер в области подготовки встречи между Югом и Севером на высшем уровне.

В частности, предполагается, что стороны активизируют программу воссоединения семей по обе стороны демаркационной линии, а также предпримут конкретные шаги в области снижения военной напряженности.

В заявлении министерства утверждалось, что визит северокорейской делегации на Олимпийские игры "продемонстрировал, что стремление Северной Кореи к улучшению межкорейских отношений очень сильно, и она, если понадобится, предпримет беспрецедентные и энергичные меры".

В то же время, в заявлении говорится: "Мы будем действовать в полном соответствии с международными усилиями, касающимися санкций против Северной Кореи, основываясь на нашей позиции по денуклеаризации Корейского полуострова и мирному решению (ядерной проблемы Северной Кореи - ИФ)".

В нем подчеркивается: "Если в определении условий денуклеаризации будет достигнут определенный прогресс, станет возможным полноценный прогресс в межкорейских отношениях".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник заявил в парламенте, что в ходе встречи с Мун Чжэ Ином в Пхенчхане стороны подтвердили готовность продолжить оказывать максимальное давление на Пхеньян.

Издание Washington Post сообщило в понедельник, что США и Южная Корея достигли договоренностей об условиях, при которых обе стран продолжат совместные дипломатические усилия в отношении Северной Кореи.

По информации газеты, сначала этот вопрос будет решаться южнокорейской стороной, затем при определенных условиях могут состояться прямые переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Договоренность о такой последовательности была достигнута между Мун Чжэ Ином и М.Пенсом в Пхенчхане.

Как отмечается в публикации, Мун Чжэ Ин заверил М.Пенса, что он четко разъяснит Северу, что тот не должен рассчитывать на экономические и дипломатические послабления только благодаря переговорам ради переговоров, это возможно лишь при условии обсуждения конкретных шагов в направлении денуклеаризации.