События

03:24 13.02.2018

В Мелитополе задержан сотрудник учебного заведения, торговавший дипломами

        В г.Мелитополь (Запорожская обл.) одно из государственных учебных заведений совместно с подразделением Приднепровской железной дороги продавали дипломы об образовании, позволяющие работать на железной дороге, сообщает прокуратура Запорожской области.

      Следствием установлено, что должностные лица государственного учебного заведения Мелитополя совместно с должностным лицом местного железнодорожного депо продавали желающим дипломы профессионального образования. Сотрудники СБУ задержали сотрудника депо, когда тот продавал за 10,5 тыс грн диплом мелитопольского учебного заведения по специальности "слесарь по ремонту подвижного состава и машиниста тепловоза".

      В прокуратуре рассказали, что ранее следствию удалось задокументировать ряд фактов торговли дипломами железнодорожников.

      На данный момент в учебном заведении Мелитополя ведутся санкционированные обыски.

      Информация о преступлении внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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