События

02:17 13.02.2018

На Полтавщине задержана ОПГ пытавшаяся похитить сырье-газоконденсат

На Полтавщине задержана ОПГ пытавшаяся похитить сырье-газоконденсат

        В Полтавской области во время хищения сырья-газоконденсата из продуктопровода "Полтавагазвыдобування" задержаны семь членов организованной преступной группировки, сообщили в Службе безопасности Украины.

      "Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в энергетической сфере не допустили хищения газоконденсата на территории Полтавской области", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник.

      Правоохранители установили, что семь жителей Киевской, Сумской и Полтавской областей с помощью несанкционированных врезов в магистральный продуктопровод ГП "Полтавагазвыдобування" пытались похитить углеводородное сырье-газоконденсат. В СБУ подчеркнули, что между представителями преступной группировки было четкое распределение "обязанностей" - наблюдение, перекачка сырья и транспортировка.

      Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников непосредственно при попытке отбора нефтепродукта в автоцистерны.

      "Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 и ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия", говорится в сообщении.

      Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с сотрудниками подразделения уголовного розыска Нацполиции.

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