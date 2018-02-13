На Полтавщине задержана ОПГ пытавшаяся похитить сырье-газоконденсат

В Полтавской области во время хищения сырья-газоконденсата из продуктопровода "Полтавагазвыдобування" задержаны семь членов организованной преступной группировки, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в энергетической сфере не допустили хищения газоконденсата на территории Полтавской области", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник.

Правоохранители установили, что семь жителей Киевской, Сумской и Полтавской областей с помощью несанкционированных врезов в магистральный продуктопровод ГП "Полтавагазвыдобування" пытались похитить углеводородное сырье-газоконденсат. В СБУ подчеркнули, что между представителями преступной группировки было четкое распределение "обязанностей" - наблюдение, перекачка сырья и транспортировка.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников непосредственно при попытке отбора нефтепродукта в автоцистерны.

"Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 и ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия", говорится в сообщении.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с сотрудниками подразделения уголовного розыска Нацполиции.