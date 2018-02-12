Пограничники задержали в Одесской области приднестровских полицейских, которые пытались похитить гражданина Украины

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских непризнанной "Приднестровской молдавской республики", которые пытались незаконно вывести гражданина Украины на сопредельную территорию против его воли .

Как сообщила пресс-служба Главного управления Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, инцидент произошел неподалеку от пункта пропуска "Кучурган-авто". Пограничники услышали шум и увидели, как двое неизвестных насильно тянут третьего в направлении границы.

"К месту прибыла группа реагирования пограничников, которая задержала всех лиц. В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались вывести на соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем Одессы", - рассказали в пресс-службе.

Пограничники передали в правоохранительный органы материалы, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение людей) Уголовного кодекса Украины. Ведутся оперативно-следственные действия.