События

18:49 12.02.2018

Пограничники задержали в Одесской области приднестровских полицейских, которые пытались похитить гражданина Украины

Пограничники задержали в Одесской области приднестровских полицейских, которые пытались похитить гражданина Украины

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских непризнанной "Приднестровской молдавской республики", которые пытались незаконно вывести гражданина Украины на сопредельную территорию против его воли .

Как сообщила пресс-служба Главного управления Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, инцидент произошел неподалеку от пункта пропуска "Кучурган-авто". Пограничники услышали шум и увидели, как двое неизвестных насильно тянут третьего в направлении границы.

"К месту прибыла группа реагирования пограничников, которая задержала всех лиц. В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались вывести на соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем Одессы", - рассказали в пресс-службе.

Пограничники передали в правоохранительный органы материалы, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение людей) Уголовного кодекса Украины. Ведутся оперативно-следственные действия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Саакашвили вернули в Польшу, при его задержании применили силу

У границы с Россией пограничники обнаружили 300кг сыра

КПВВ в зоне АТО продолжила работать в интенсивном режиме

Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГМС начинают операцию "Мигрант"

Правоохранители опровергли задержание Саакашвили

На Луганщине с территории РФ стреляли в сторону военных, охранявших госграницу Украины

Украинские пограничники задержали россиянку, которую разыскивали правоохранители Швейцарии

36 грузовиков с "гуманитаркой" проследовали в Донецк через КПВВ "Новотроицкое"

Правительство Молдовы утвердило порядок легализации приднестровских дипломов

Мужчина без документов задержан при попытке нелегально попасть из РФ в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы "Укроборонпрома"

Жизнь и здоровье жены старшего сына Трампа оказались вне опасности

"Укрзализныця" подписала первый договор на поставку ДТ с применением формульного ценообразования

Глава "Укроборонпрома" Романов заявил об отставке

Саакашвили задержали во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"

Саакашвили задержали во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов" – МВД Украины

Главред "Страна.UA" объявлен в розыск

Полиция задержала одного участника акции сторонников Саакашвили и усилила на Банковой меры безопасности

Переданные на территорию ОРДЛО лица, в отношении которых нет приговора суда, будут объявлены в розыск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА