События

18:38 12.02.2018

Один украинский военный погиб, еще один ранен в зоне АТО

Один украинский военный погиб, еще один ранен в зоне АТО

 Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом, от начала суток, зафиксировано 8 обстрелов оборонных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных подразделений. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военный, еще один наш защитник был ранен", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 понедельника.

По данным штаба, боевики активизировались возле Новолуганского, Светлодарска и Зайцево. "Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали возле Новгородского. Из гранатометов разных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной - вел огонь из минометов калибра 82-мм", - говорится в сообщении.

Однако наибольшую активность боевики проявили в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области. "Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие", - сообщается в сводке.

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Интерфакс-Украина
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