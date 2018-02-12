События

18:34 12.02.2018

Саакашвили принят в Польше на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины

Саакашвили принят в Польше на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины

 Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии, информирует Пограничная служба Польши (Straż Graniczna).

"Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территории Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной", - говорится в сообщении на сайте польского погранведомства.

В службе отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

Сам М.Саакашвили позвонил своим соратникам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

Саакашвили задержали во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"

Саакашвили задержали во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов" – МВД Украины

Саакашвили по телефону рассказал о своем задержании в Киеве и отправке в Польшу

Саакашвили вернули в Польшу, при его задержании применили силу

Саакашвили уже улетел в Польшу чартером по реадмиссии

В "Жулянах" замечено скопление полицейских авто и самолет, на котором депортировали в Грузию соратников Саакашвили

Саакашвили везут в Борисполь

У украинских властей нет законных оснований для выдворения Саакашвили из Украины – адвокат

Саакашвили задержали пограничники по запросу Миграционной службы Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы "Укроборонпрома"

Жизнь и здоровье жены старшего сына Трампа оказались вне опасности

"Укрзализныця" подписала первый договор на поставку ДТ с применением формульного ценообразования

Глава "Укроборонпрома" Романов заявил об отставке

Главред "Страна.UA" объявлен в розыск

Полиция задержала одного участника акции сторонников Саакашвили и усилила на Банковой меры безопасности

Переданные на территорию ОРДЛО лица, в отношении которых нет приговора суда, будут объявлены в розыск

В суде по делу Кернеса объявлен перерыв до 5 марта

Пограничники задержали в Одесской области приднестровских полицейских, которые пытались похитить гражданина Украины

В Днепре начался суд по делу экс-главаря "ЛНР" Плотницкого и двух боевиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА