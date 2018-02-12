Саакашвили принят в Польше на основании заявления о реадмиссии от Госмиграционной службы Украины

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии, информирует Пограничная служба Польши (Straż Graniczna).

"Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территории Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной", - говорится в сообщении на сайте польского погранведомства.

В службе отметили, что, принимая во внимание тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

Сам М.Саакашвили позвонил своим соратникам.