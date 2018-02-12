События

04:48 12.02.2018

В Львовской области вандалы отбили голову памятнику Шевченко

       В г.Стрый Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко, который установлен в парке культуры и отдыха в воскресенье, сообщило интернет издание ZAXID.NET.

      "В Стрые в воскресенье, 11 февраля, утром правоохранители обнаружили, что на памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха неизвестные отбили голову. Ее возле памятника не нашли", - говорится в сообщении.

      В Стрыйском отделе полиции отметили, что зарегистрировали этот факт и проводят доследственную проверку с целью установления злоумышленников.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львовской области американская делегация посетила Международный центр миротворчества и безопасности

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора на Львовщине

Во Львовской области правоохранители задержали руководителя ООО за вымогательство 45 тыс. грн взятки

Детективы НАБУ задержали на взятке директора Института агроэкологии

Во Львовской области задержали группу таможенников во время получения взятки

Львовская и Луганская области на 2 недели обменяются учителями

Во Львовской области планируют открыть центр реабилитации военнослужащих

Встреча представителей Украины и Польши по вопросу памятников пройдет в начале июня

На взятке в $2 тыс. задержан следователь Нацполиции Львовщины

До 5 лет реального лишения свободы осужден гражданин за попытку подкупить чиновника Львовского облсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

На прошлой неделе на пожарах в Украине умерли 66 человек, еще 12 погибли на водных объектах

Прокурор помешал продаже компании Харви Вайнштейна, подав иск против продюсера

Иск Дерипаски к Насте Рыбке краснодарский суд рассмотрит 1 марта

Проезда через КПВВ на Донбассе в понедельник утром ожидали более 400 транспортных средств

Аэропорт "Лондон-сити" закрыт после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны

За прошедшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Австралийский круизный лайнер был вынужден вернуться в порт из-за драки в очереди в туалет

Минская группа ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению не допускать провокаций

Глава МЧС РФ: в катастрофе Ан-148 выживших нет, спасательная операция прекращена

Более 100 самодельных взрывных устройств и много марихуаны изъяла полиция у "простого фермера" на Киевщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА