В Львовской области вандалы отбили голову памятнику Шевченко

В г.Стрый Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко, который установлен в парке культуры и отдыха в воскресенье, сообщило интернет издание ZAXID.NET.

"В Стрые в воскресенье, 11 февраля, утром правоохранители обнаружили, что на памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха неизвестные отбили голову. Ее возле памятника не нашли", - говорится в сообщении.

В Стрыйском отделе полиции отметили, что зарегистрировали этот факт и проводят доследственную проверку с целью установления злоумышленников.