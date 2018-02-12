События

00:49 12.02.2018

Более 100 самодельных взрывных устройств и много марихуаны изъяла полиция у "простого фермера" на Киевщине

Более 100 самодельных взрывных устройств и много марихуаны изъяла полиция у "простого фермера" на Киевщине

            Сотрудники криминальной полиции в ходе обысков у задержанного жителя Киевской области обнаружили и изъяли более 100 самодельных взрывных устройств и значительное количество марихуаны, сообщает первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

            "Несколько дней назад сотрудники криминальной полиции Киевской области задержали действительно "простого фермера". По результатам обыска у этого "агрария" было изъято более 100 самодельных взрывных устройств, бутылки с неизвестным легковоспламеняющимся веществом, марихуана в большом количестве", - написал В.Аброськин в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

 

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