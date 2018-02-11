Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье

Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

На сайте опубликован уточненный список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск".

В списке, в частности, значатся Klaeui Ulrich (гражданин Швейцарской Конфедерации) и Намиг Гахраманов 1971 г.р. (гражданин Азербайджанской Республики).