События

23:10 11.02.2018

Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье

Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье

Граждане Азербайджана и Швейцарии были среди пассажиров потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

На сайте опубликован уточненный список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск".

В списке, в частности, значатся Klaeui Ulrich (гражданин Швейцарской Конфедерации) и Намиг Гахраманов 1971 г.р. (гражданин Азербайджанской Республики).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МЧС РФ: в катастрофе Ан-148 выживших нет, спасательная операция прекращена

Климкин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

Украинцев нет среди жертв разбившегося в Подмосковье самолета

Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолёта был гражданин Швейцарии

На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 был 71 человек, большинство – жители Оренбургской области

В Подмосковье разбился Ан-148 с 71 человеком на борту

Пассажирский Ан-148 исчез с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, связи с ним нет

В Сирии сбит турецкий военный вертолет

Директор по кибербезопасности министерства безопасности США обвинила РФ в проникновении в 2016 г. в списки избирателей нескольких штатов

Тиллерсон пригрозил России "последствиями" в случае вмешательства в промежуточные выборы в США

ПОСЛЕДНЕЕ

На прошлой неделе на пожарах в Украине умерли 66 человек, еще 12 погибли на водных объектах

Прокурор помешал продаже компании Харви Вайнштейна, подав иск против продюсера

Иск Дерипаски к Насте Рыбке краснодарский суд рассмотрит 1 марта

Проезда через КПВВ на Донбассе в понедельник утром ожидали более 400 транспортных средств

Аэропорт "Лондон-сити" закрыт после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны

За прошедшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Австралийский круизный лайнер был вынужден вернуться в порт из-за драки в очереди в туалет

В Львовской области вандалы отбили голову памятнику Шевченко

Минская группа ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению не допускать провокаций

Более 100 самодельных взрывных устройств и много марихуаны изъяла полиция у "простого фермера" на Киевщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА