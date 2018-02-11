Экипаж разбившегося в Подмосковье Ан-148 не сообщал о неисправностях

Экипаж разбившегося в Подмосковье Ан-148 не сообщал о неисправностях воздушного судна, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало", - сказала Петренко "Интерфаксу".

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Ан-148 поднялся в воздух в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.