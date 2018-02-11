Боевики продолжают применять против ВСУ минометы различных калибров

Боевики в течение ночи и дня воскресенья продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины на Донбассе, в том числе и из вооружения, которое запрещено минского договоренностями, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 8 обстрелов позиций сил Антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных группировок. В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

Так, на луганском направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским опорным пунктам неподалеку от н.п. Зайцево.

На донецком направлении противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

"На приморской области нашей обороны враг применил вооружение БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковки. Также из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Водяного и Широкино", - говорится в сводке.