События

12:29 11.02.2018

При обстреле ДФС повреждены бетонные заграждения и перекрытия

При обстреле ДФС повреждены бетонные заграждения и перекрытия

В украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) информируют, что подверглась обстрелу Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробито бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище, по состоянию на 10.00 ДФС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте МинВОТ в соцсети Твиттер в воскресенье.

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Интерфакс-Украина
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