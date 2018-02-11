При обстреле ДФС повреждены бетонные заграждения и перекрытия

В украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) информируют, что подверглась обстрелу Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробито бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище, по состоянию на 10.00 ДФС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте МинВОТ в соцсети Твиттер в воскресенье.