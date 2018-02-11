Роскосмос не смог запустить "Прогресс" из-за ошибки в ПО ракеты-носителя

В Роскосмосе подтвердили перенос запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" на резервную дату.

"На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" с кораблем "Прогресс-МС08" перенесен на резервную дату, 13 февраля", - говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в "Интерфакс".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что причиной нештатной ситуации могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А".

Основной версией причин переноса запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" является ошибка в программном обеспечении бортовой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Предположительно, и это пока является основной рассматриваемой версией, произошел отказ бортовой вычислительной машины ракеты-носителя. Не исключено, что из-за ошибки в программном обеспечении могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой", - сказал источник.

По его словам, причина может крыться в ошибке программного кода, он дополнительно будет перепроверен.