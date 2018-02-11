События

10:14 11.02.2018

В Волынской области на взятке разоблачен сотрудник СБУ

В Волынской области на взятке разоблачен сотрудник СБУ

Оперативники управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на вымогательстве и взятке в $3тыс. майора Службы безопасности Украины в Волынской области, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"9 февраля 2018 военной прокуратурой Луцкого гарнизона совместно со следователями Луцкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области по материалам и совместно с оперативными сотрудниками внутренней безопасности Службы безопасности Украины в рамках контроля за совершением преступления задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперуполномоченным 2 отдела 6 управления Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ, который действовал по предварительному сговору в групп с тремя гражданами", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В информации подчеркивается, что взятку в размере $3 тыс. от представителя предприятия назначался по "несозданию майором СБУ искусственных препятствий" в осуществлении предпринимательской деятельности этого общества. Денежные средства обнаружено и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

Отмечается, что в настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. По результатам их проведения будет решен вопрос о задержании вышеуказанных лиц в порядке ст.208 УПК Украины, сообщение им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения и освобождении от занимаемой должности.

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Интерфакс-Украина
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