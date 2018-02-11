События

10:02 11.02.2018

Спасатели изъяли 9 единиц взрывчатки вблизи Станицы Луганской и Новоайдарском районе

Спасатели изъяли 9 единиц взрывчатки вблизи Станицы Луганской и Новоайдарском районе

За прошедшие сутки, 10 февраля, спасатели проверили 0,8 га местности вблизи Станицы Луганской и Новоайдарском районе, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В целом за прошедшие сутки было обследовано 0,8 га территории области, где обнаружено и изъято 9 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 3 минометные мины и 3 единицы других взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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