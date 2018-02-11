События

09:21 11.02.2018

КПВВ в зоне АТО продолжила работать в интенсивном режиме

Контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО оставался интенсивным, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,3 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств", – говорится в сообщении.

В обнародованном в воскресенье утром сообщении отмечается, что в КПВВ "Майорское" правоохранители Краматорского отряда обнаружили 2 автомобиля, которыми граждане намеревались незаконно на неподконтрольную территорию вывезти косметические средства и товары народного потребления на общую сумму более 37 тыс. грн. Найденный товар изъяли представители Государственной фискальной службы.

Кроме того, в этом же контрольном пункте въезда-выезда правоохранители с привлечением служебной собаки у гражданина Украины обнаружили 1 грамм вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета, после передали правонарушителя Нацполиции.

Также отмечается, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" гражданин Украины предложил пограничникам взятку в размере 1 тыс. российских рублей.

"Таким образом, он хотел "решить вопрос" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На свое предложение он получил отказ, после чего нарушителя передано представителям Национальной полиции", – сообщили в ведомстве.

А в КПВВ "Гнутово" военнослужащие Донецкого отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в автомобиле "Skoda" регистрационные номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные в так называемой "ДНР". Отмечается, что гражданин Украины следовал иномаркой украинской регистрации с неподконтрольной территории. Свидетельство и номера изъяли представители Нацполиции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одесской и Запорожской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом на 350 тыс. грн

В Волынской области на взятке разоблачен сотрудник СБУ

Спасатели изъяли 9 единиц взрывчатки вблизи Станицы Луганской и Новоайдарском районе

За сутки наблюдатели СММ зафиксировали 97 случаев нарушения режима прекращения огня

В Днепропетровской области полицейские задержали воров кабеля и посетителей приемок металлолома

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов позиций ВСУ, никто не пострадал

В Киеве полицейские задержали мужчину, вероятно причастного к убийству

В Кривом Роге похитители убили 20-летнего мужчину, не получив за него выкуп в 100 тыс. гривен

За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ

Местного жителя в Донецкой области застрелил инспектор штаба батальона "Днепр-1"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцев нет среди жертв разбившегося в Подмосковье самолета

Экипаж разбившегося в Подмосковье Ан-148 не сообщал о неисправностях

На месте крушения Ан-148 образовалась большая воронка

Боевики продолжают применять против ВСУ минометы различных калибров

Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолёта был гражданин Швейцарии

В МЧС РФ заявили об отсутствии обломков вертолета на месте крушения Ан-148

На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 был 71 человек, большинство – жители Оренбургской области

В Подмосковье разбился Ан-148 с 71 человеком на борту

Пассажирский Ан-148 исчез с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, связи с ним нет

При обстреле ДФС повреждены бетонные заграждения и перекрытия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА