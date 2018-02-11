КПВВ в зоне АТО продолжила работать в интенсивном режиме

Контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО оставался интенсивным, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,3 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств", – говорится в сообщении.

В обнародованном в воскресенье утром сообщении отмечается, что в КПВВ "Майорское" правоохранители Краматорского отряда обнаружили 2 автомобиля, которыми граждане намеревались незаконно на неподконтрольную территорию вывезти косметические средства и товары народного потребления на общую сумму более 37 тыс. грн. Найденный товар изъяли представители Государственной фискальной службы.

Кроме того, в этом же контрольном пункте въезда-выезда правоохранители с привлечением служебной собаки у гражданина Украины обнаружили 1 грамм вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета, после передали правонарушителя Нацполиции.

Также отмечается, в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" гражданин Украины предложил пограничникам взятку в размере 1 тыс. российских рублей.

"Таким образом, он хотел "решить вопрос" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На свое предложение он получил отказ, после чего нарушителя передано представителям Национальной полиции", – сообщили в ведомстве.

А в КПВВ "Гнутово" военнослужащие Донецкого отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в автомобиле "Skoda" регистрационные номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные в так называемой "ДНР". Отмечается, что гражданин Украины следовал иномаркой украинской регистрации с неподконтрольной территории. Свидетельство и номера изъяли представители Нацполиции.