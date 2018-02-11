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08:45 11.02.2018

За сутки наблюдатели СММ зафиксировали 97 случаев нарушения режима прекращения огня

За сутки наблюдатели СММ зафиксировали 97 случаев нарушения режима прекращения огня

За сутки наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 97 взрывов, сообщается в отчете организации за период с 8 на 9 февраля.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 95 взрывов против примерно 740 соответственно", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Луганской области наблюдатели зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе двух взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда из числа нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано ни одного взрыва.

В целом, сравнительно с предыдущим отчетным периодом, в Донецкой и Луганской областях СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

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