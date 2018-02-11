За сутки наблюдатели СММ зафиксировали 97 случаев нарушения режима прекращения огня

За сутки наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 97 взрывов, сообщается в отчете организации за период с 8 на 9 февраля.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 95 взрывов против примерно 740 соответственно", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Луганской области наблюдатели зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе двух взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда из числа нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано ни одного взрыва.

В целом, сравнительно с предыдущим отчетным периодом, в Донецкой и Луганской областях СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.