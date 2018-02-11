В Днепропетровской области полицейские задержали воров кабеля и посетителей приемок металлолома

В Днепропетровской области правоохранители задержали группу воров кабеля, сообщила пресс-служба патрульной полиции в Фейсбуке.

"9 февраля около 2 часов ночи на спецлинию "102" поступил вызов о краже кабеля на улице Образцова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили семерых неизвестных в грязной одежде и рукавицах с инструментами в руках, а рядом открытые коммуникационные колодца, в которых впоследствии правоохранители обнаружили срезанный кабель. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Всех задержанных доставили в Индустриальное отделение полиции.

Кроме того, в полицию обратился мужчина с сообщением, что видел, как на въезде с Нового моста двое неизвестных отрывают металлические конструкции.

Отмечается, что по указанному адресу правоохранители обнаружили двоих неизвестных, похожих по приметам на подозреваемых, в руках которых были металлические отбойники. На на место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, а злоумышленников доставили в Шевченковское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.