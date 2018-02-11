События

06:41 11.02.2018

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов позиций ВСУ, никто не пострадал

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов позиций ВСУ, никто не пострадал

За прошедшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, информирует пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войск продолжали обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины. Особую активность агрессор проявлял в темное время суток", – говорится в обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook заявлении.

На Луганском направлении в вечернее время противник несколько часов с небольшими перерывами вел огонь из 82-мм минометов, различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское. Незаконные вооруженные формирования несколько раз применили минометы такого же калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы вблизи Светлодарска. С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли украинских защитников неподалеку Новоалександровки.

На Донецком направлении враг из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Талаковки.

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