В Киеве полицейские задержали мужчину, вероятно причастного к убийству

В Киеве полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве прохожего на остановке общественного транспорта, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

"Между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту", – говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что данное происшествие произошло 10 февраля днем. Об инциденте возле станции метро "Черниговская" полицейским сообщили врачи скорой, которые впоследствии констатировали смерть раненого.

Правоохранители получили ориентирование от очевидцев о том, что неизвестный, нанесший ножевое ранение пострадавшему, направился в сторону автостанции возле метро "Черниговская".

"Это человек в черной куртке с желтыми вставками", – по словам свидетелей происшествия.

Отмечается, что на ул.Мурманской патрульный экипаж заметил и остановил похожего по приметам гражданина, который зашел в одно из зданий. В результате переговоров с полицейскими и проведения поверхностной проверки, злоумышленник признался в наличии ножа и совершении нападения на мужчину возле станции метро Черниговская.

Правоохранители незамедлительно задержали вероятного убийцу. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.