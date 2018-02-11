События

04:01 11.02.2018

В Кривом Роге похитители убили 20-летнего мужчину, не получив за него выкуп в 100 тыс. гривен

В Кривом Роге правоохранители задержали трех соучастников похищения и убийства 20-летнего мужчины, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря на своей странице в Facebook.

"Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тысяч гривен!? Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери. Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий", – написал В.Глуховеря.

Полиция выяснила, что преступную группу организовал ранее судимый мужчина, который отбывал срок за мошенничество.

"В подельники выбрал себе двух приятелей, таких же отморозков. Заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент похищения даже организовал себе алиби", – подчеркнул начальник Нацполиции Днепропетровской области.

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