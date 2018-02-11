За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ

За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов организованных преступных группировок, среди задержанных – 83 организатора, которые подозреваются в совершении более тысячи уголовных правонарушений, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

В частности, за прошлый год по линии работы уголовного розыска правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп (в 2016 году - 61 уголовное производство). Оперативники задержали 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями.

Кроме того, полицейские раскрыли и нейтрализовли 13 вооруженных банд в девяти областях. Отмечается, что злоумышленники, в частности, действовали на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины отметил, что в прошлом году наблюдалась положительная динамика в раскрытии преступлений в сфере борьбы с организованной преступностью.

"На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых – 83 организаторы. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких", – отметил начальник криминальной полиции.