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02:02 11.02.2018

За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ

За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ

За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов организованных преступных группировок, среди задержанных – 83 организатора, которые подозреваются в совершении более тысячи уголовных правонарушений, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

В частности, за прошлый год по линии работы уголовного розыска правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп (в 2016 году - 61 уголовное производство). Оперативники задержали 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями.

Кроме того, полицейские раскрыли и нейтрализовли 13 вооруженных банд в девяти областях. Отмечается, что злоумышленники, в частности, действовали на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины отметил, что в прошлом году наблюдалась положительная динамика в раскрытии преступлений в сфере борьбы с организованной преступностью.

"На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых – 83 организаторы. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких", – отметил начальник криминальной полиции.

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